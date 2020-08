High Score: la recensione

Con un'operazione simile a quella di un'altra serie documentario particolarmente riuscita, The Last Dance, che racconta l'ultima stagione dei Chicago Bulls di Michael Jordan, High Score trasforma la storia in un'avventura epica: con prove da superare e colpi di scena. Se amate i videogiochi non potete perdervela e se comunque amate un buon racconto vi appassionerete ugualmente.

Siamo pieni di entusiasmo nello scrivere la recensione di High Score , documentario Netflix in sei episodi, disponibile sulla piattaforma di streaming dal 19 agosto, che racconta le origini dei videogiochi, da Space Invaders a DooM, il titolo che, a inizio anni '90, ha introdotto il gioco multiplayer online e lanciato i videogame nell'era moderna. La docuserie , creata da France Costrel e con la voce narrante di Charles Martinet, storico doppiatore americano di Mario, è un progetto dall'ampio respiro, adatto sia a chi è cresciuto con i videogiochi , sia a chi è digiuno di quel mondo, perché amplia lo sguardo, analizzando non soltanto l'aspetto tecnico e creativo di ogni titolo e console, ma anche il fattore umano. Il tutto inframmezzato da grafiche che ricordano i giochi anni '80, effetti sonori compresi, che danno un gusto vintage e nostalgico a ogni puntata (a cominciare dai bellissimi titoli di testa).

Nel frattempo, in quegli stessi anni, uno studente del MIT, Nolan Bushnell , entrava di nascosto in una sala computer dell'università insieme a un suo compagno che aveva hackerato la macchina e creato Space War! , uno dei primissimi videogame. Capendo il potenziale della cosa, Bushnell comprò un edificio in quella che ancora non si chiamava la Silicon Valley e che, come ricorda nel primo episodio, una volta era "piena di alberi di prugne". Per convincere gli ingegneri elettronici a lavorare per lui, promise orari flessibili, nessun obbligo di abbigliamento formale e la possibilità di bere birra durante il lavoro. Una compagnia, come la definisce lui stesso, dallo spirito "Age of Aquarius". Nasceva così la Atari e Bushnell si guadagnava il soprannome di "padrino dei videogiochi".

Tutto comincia con un signore che guarda la skyline di Tokyo: si tratta di Tomohiro Nishikado, di professione prestigiatore. Sì, avete letto bene: negli anni '70 questo signore si esibiva con trucchi di magia, come il cappello magico e un giorno, alzando gli occhi al cielo, ha avuto la visione di invasori venuti dallo spazio. Se li è immaginati come polipi. Influenzato dall'uscita del film americano Star Wars, ha preso un quaderno, che custodisce ancora oggi, e ha cominciato a disegnare calamari e crostacei, che ha poi trasformato in personaggi poligonali. Era nato Space Invaders . Lanciato sul mercato nel 1978, si è trattato di una vera e propria rivoluzione: al contrario dei giochi classici, il videogioco, montato in una struttura chiamata arcade, permetteva di giocare più volte e soprattutto fare un punteggio diverso a ogni partita, da poter migliorare. E quindi da battere.

Lo dimostra il punto di vista di quattro personaggi : la prima è Becky Heineman , vincitrice del primo Atari National Champioship, del 1980, molto prima degli eSports e delle videogame leagues. Allora Becky esteriormente era un ragazzo, anche se il suo cervello le diceva di essere una donna. Insicura e schiva, grazie a Space Invaders ha trovato se stessa: non soltanto ha vinto la competizione, ma ha trovato il coraggio di intraprendere il percorso che l'ha portata a diventare chi sentiva di essere. La sua storia ha permesso la nascita dei primi roleplay games : la scoperta della libertà attraverso il gioco le ha fatto immaginare, una volta diventata sviluppatrice, la possibilità di crearsi il proprio personaggio, scegliendo le sue caratteristiche in libertà.

Una continua rincorsa tra Giappone e Stati Uniti

Un altro spunto interessante di High Score è la competizione tra Giappone e Stati Uniti che, come in una partita, si sono copiati e migliorati a vicenda, inseguendosi l'un l'altro. Lo dimostra la storia di Pac-Man: nato in terra nipponica per attirare anche le donne (il personaggio, venuto in mente a Toru Iwatari mangiando una pizza, era colorato e giudicato carino e meno aggressivo rispetto agli alieni di Space Invaders), è stato "omaggiato" dagli americani con Ms. PacMan: stesso gioco ma in versione più potente. L'unica differenza è il rossetto sul personaggio (vi lasciamo il gusto di scoprire chi e come ha creato questa versione a stelle e strisce).

Giappone e USA hanno finalmente trovato un terreno comune quando la neonata Nintendo è arrivata sul mercato americano: Gail Tilden, l'addetta stampa USA della casa giapponese è la responsabile del suo successo nel mondo. La donna, che ora produce vino (le storie di questi personaggi sono tutte incredibili), ha spinto l'azienda a fare un rebranding del marchio: non più FamiCom come nome (da Family Computer), ma un nome esotico per l'estero come Nintendo, e soprattutto una console che avesse l'aspetto non di una station wagon, ma che fosse sexy ed elegante come una DeLorean. Nasceva così il Nintendo Entertainment System: ovvero il NES. Il resto è storia.