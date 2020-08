Ghost of Tsushima: un giocatore sta usando una katana come controller

Un fan di Ghost of Tsushima per PS4, tal SuperLouis64, ha deciso di finirlo utilizzando come controller l'oggetto che più gli sembrava adatto per garantire un'immersione totale nell'azione: una katana.

In realtà non stiamo parlando di una vera katana moddata per l'occasione, ma della Onimusha 3 Katana di Hori, inclusa nell'edizione per collezionisti di Onimusha 3: Demon Siege, risalente al lontano 2004. La Katana ha mappati tutti i comandi del DualShock, quindi può essere usata tranquillamente per giocare.

Come potete vedere i colpi partono con un certo ritardo rispetto ai movimenti di SuperLouis64. Accettabile, visto che stiamo parlando di un controller molto vecchio e visto che Ghost of Tsushima non è stato sicuramente ottimizzato per esso.

Per il resto vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è un titolo esclusivo per PS4. In autunno uscirà Legends, l'aggiornamento gratuito che aggiungerà una modalità cooperativa online.