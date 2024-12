My First Gran Turismo è in arrivo, ecco le dimensioni su PS4 e PS5

Fortunatamente non c'è bisogno di precipitarsi a fare spazio in abbondanza, dato che il peso dell'applicazione è molto contenuto. Nello specifico parliamo di 10,403 GB per la versione PS4 , che salgono a 13,100 GB su PS5 . In entrambi i casi è già inclusa una prima patch, a cui potrebbero seguirne delle altre in futuro.

Mancano poche ore al lancio di My First Gran Turismo , l'esperienza free-to-play realizzata da Polyphony Digital per omaggiare la storia della serie di corse e il trentesimo anniversario di PlayStation, e come da prassi il sempre attivo account PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del download delle versioni PS4 e PS5 .

Che cos'è My First Gran Turismo?

My First Gran Turismo era stato presentato mesi fa come parte delle iniziative per festeggiare il trentesimo anniversario dal lancio della prima PlayStation, mentre ieri è stata annunciata la data di uscita e maggiori dettagli su questo gioco free-to-play che mira a introdurre i giocatori alla celebre serie di guida di Polyphony Digital.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sarà disponibile allo scoccare della mezzanotte di domani, venerdì 6 dicembre, su PS4 e PS5, in formato free-to-play, ovvero potrà essere scaricato gratuitamente. Per certi versi si tratta di una versione ridotta di Gran Turismo 7, che offre una progressione e contenuti pensati in modo tale da consentire a tutti di mettersi al volante anche senza avere esperienza nei giochi di guida.

Più nello specifico, dai primi dettagli sappiamo che il gioco includerà tre eventi di gara, tre prove a tempo, tre rally musicali e una serie di prove per la patente, nonché 18 vetture differenti e alcuni tracciati iconici della serie, come Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway e Trial Mountain Circuit. Potrete scaricare My First Gran Turismo dal PlayStation Store tramite la vostra console oppure la versione web del PlayStation Store a questo indirizzo.