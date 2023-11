My Hero Ultra Rumble: la Stagione 2 inizia oggi, trailer di lancio

Bandai Namco ha dato oggi il via alla Stagione 2 di My Hero Ultra Rumble, il nuovo videogioco tie-in della celebre serie My Hero Academia, che propone una reinterpretazione degli scontri tipici del manga/anime in stile battle royale, come vediamo in questo trailer di lancio.

La Stagione 2 di My Hero Ultra Rumble porta con sé alcune novità interessanti per i giocatori, fra tutte il nuovo eroe Enji Todoroki, ovvero Endeavor, un combattente particolarmente potente grazie all'uso del suo particolare Quirk, chiamato Hellflame, che lo rende una scelta molto interessante nel gioco.

Lo vediamo in azione in alcune scene all'interno del trailer dedicato.

La nuova stagione del gioco porta con sé anche una nuova modalità con squadre da due giocatori, introducendo dunque una variante sullo stile classico che vede invece tre eroi per squadra.