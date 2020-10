NBA 2K21: ecco i primi ratings, il King James è ancora il migliore della Lega

Attraverso il suo account Twitter, NBA 2K21 sta svelando i rinnovati ratings con i quali le versioni PS5 e Xbox Series X|S arriveranno nei negozi. In testa, come sempre, c'è LeBron James, fresco vincitore dell'anello NBA. Ma oggi scopriamo anche il valore generale di stelle come Luka Doncic, James Harden e l'MVP Giannis Antetokounmpo.

LeBron James con 98 è il giocatore con la valutazione più alta. Una cosa che non sorprende, dato che James è fresco campione NBA, oltre che MVP delle Finals coi suoi Los Angeles Lakers. I suoi compagni in questa galoppata trionfale sono stati Anthony Davis (96), Danny Green (76), Kentavious Caldwell-Pope (76) e Alex Caruso (75).

Il suo più acerrimo avversario durante le finali è stato Jimmy Butler che, grazie alle prestazioni nella bolla di Orlando, ha incrementato la sua valutazione a 93. Meglio di lui fanno solo Luka Doncic, con 94, e James Harden con 96.

Valutazioni stellari anche per il due volte MVP Giannis Antetokounmpo. Con un totale di 97 e il suo fisico sarà una presenza dominante anche sui campi virtuali di NBA 2K21.

Il reveal sta avvenendo in questi minuti. Finora conosciamo anche le valutazioni di Jayson Tatum (90), Donovan Mitchell (88), Devin Booker (88), Trae Young (88), Rudy Gobert (87), Jamal Murray (87), Jaylen Brown (86) e Kemba Walker (86).

Cosa ne pensate di questi ratings?

👑 Still King 👑 The No. 1 ranked player in NBA 2K21 is @KingJames at 98 OVR Agree? #2KRatings pic.twitter.com/yMH7Maxdav — NBA 2K21 (@NBA2K) October 22, 2020