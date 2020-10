NBA 2K21 per PS5 e Xbox Series X|S: un video mostra Warriors contro Pelicans

Un nuovo video di gameplay della versione next-gen di NBA 2K21 mostra un'intera partita tra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans. Mentre le due squadre si fronteggiano, gli sviluppatori di 2K Sports commentano tutte le novità che si avranno nella versione PS5 e Xbox Series X|S del loro gioco.

A parlare sono il produttore esecutivo di Visual Concepts Erick Boenisch e il direttore del gameplay Mike Wang. I due hanno spiegato alcune delle novità che sono possibili grazie all'arrivo dell'hardware di nuova generazione.

A fare da modelli per la diretta sono i nuovi Golden State Warriors di Curry e Thompson e i New Orleans Pelicans di Zion e Melli (e Ingram). Nel video Erick e Mike hanno evidenziato diversi esempi di ciò che il team è stato in grado di ottenere nella versione next-gen del gioco, come per esempio i tempi di caricamento incredibilmente più veloci: utilizzando gli SSD integrati delle console di nuova generazione, NBA 2K21 ha ora tempi di caricamento incredibilmente brevi che portano i giocatori direttamente in azione. Magari consentendo di saltare anche le pubblicità non desiderate.

Inoltre parlano dei progressi della next gen riguardo al movimento, ai contatti, al tiro, al dribbling e altro ancora. Senza considerare che le arene sono piene di vita e ricche di elementi interattivi, grazie agli oltre 150 personaggi dotati di intelligenza artificiale che popolano il bordocampo dell'arena

Debutta anche una nuova prospettiva di gioco: La nuova visuale Rail Cam fornisce una visione completa del gioco ed evidenzia l'incredibile fedeltà visiva raggiunta da NBA 2K21 su PS5 e Xbox Series X/S:

I fan di lunga data saranno contenti di sapere che la versione next-gen di NBA 2K21 ha due squadre di commento separate. Oltre all'attuale cast di Kevin Harlan, Greg Anthony e David Aldridge, i giocatori ascolteranno anche le telecronache di Brian Anderson (play-by-play), Grant Hill (commentatore tecnico) e Allie LaForce (cronista di bordo). Una cosa che rende fresca l'esperienza complessiva del commento. Le analisi a metà partita saranno ancora fornite da Doris Burke, Steve Smith, Chris Webber, Brent Barry, Clark Kellogg e molti altri ancora.

Inoltre questo giovedì, 2K rivelerà nuove modalità di gioco e caratteristiche esclusive della versione next-gen di NBA 2K21, mentre più avanti pubblicherà una presentazione completa della funzionalità della comunità di basket online di NBA 2K che sostituisce l'esperienza conosciuta come il Quartiere.