NBA 2K21, il trailer di lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X e S

Pubblicato il trailer di lancio delle versioni Xbox Series X e Series S e PS5 di NBA 2K21, uno dei primi titoli a uscire anche su console di nuova generazione. Il video dura meno di trenta secondi e mostra alcune azioni di gioco con la grafica di nuova generazione. Per il resto il gioco dovreste conoscerlo già, visto che è disponibile da tempo per PC, PS4 e Xbox One.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di NBA 2K21, in cui Rosario Salatiello ha scritto:

Il giudizio che emerge dalla recensione di NBA 2K21 non può che essere complessivamente positivo, vista l'indubbia qualità del lavoro di Visual Concepts diventato ormai una certezza da anni. L'imminente arrivo della nuova generazione di console rende però questa edizione una delle più conservative che si siano viste, con la complicità della pandemia che costringerà gli sviluppatori ad aggiornare il roster alla nuova stagione solo con il suo inizio previsto (almeno per ora) a dicembre. Mentre i fan più sfegatati avranno probabilmente già acquistato la Mamba Forever Edition per giocare a NBA 2K21 tutto l'anno su tutte le piattaforme, per gli altri potrebbe anche avere senso aspettare l'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X.