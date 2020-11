Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ci dà cinque consigli per iniziare a giocare

Ubisoft ha pubblicato un nuovo filmato di Assassin's Creed Valhalla, realizzato da Gameplan, per darci cinque consigli su come iniziare a giocare. Diciamo che sono davvero le basi, visto che si parla di esplorazione, quindi di come usare gli strumenti a disposizione per non perdersi; di dove cercare per avere nuove armi; di come gestire i villaggi; di come formare le squadre per i raid e di come sfruttare le abilità speciali del o della protagonista. Se vi interessa, trovate il filmato in testa alla notizia.

Se volete altre informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla in cui Tommaso Pugliese ha scritto:

Assassin's Creed Valhalla è un episodio sorprendente per la serie Ubisoft, caratterizzato da una visione alternativa e differente in termini di struttura e narrazione, nonché da una campagna letteralmente enorme. Sul fronte del gameplay non mancano le novità, vedi l'approccio ai combattimenti di maggior spessore, con gestione della stamina in stile soulslike, e il mantenimento di una certa varietà per le missioni, razzie a parte. Il gioco paga dazio per via di una prima fase incerta e confusionaria, che mostra ingenuamente i limiti delle battaglie su larga scala e impiega diverse ore per recuperare pienamente, senza tuttavia risparmiarci gli incredibili panorami di un'ambientazione mai così ampia e suggestiva.