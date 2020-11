Epic Games Store, il gioco gratis per PC del 12 novembre 2020 è disponibile

Come accade praticamente ogni giovedì, anche oggi 12 novembre 2020 è disponibile sull'Epic Games Store un nuovo gioco gratis per PC. Come già riportato la scorsa settimana, si tratta di The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.

Per scaricare The Textorcist: The Story of Ray Bibbia vi basterà visitare questa pagina, accedere all'Epic Games Store con il vostro account e cliccare sul tasto "ottieni", seguendo poi le istruzioni a schermo. Il gioco sarà vostro per sempre, come se lo aveste effettivamente acquistato. Avete tempo fino al 19 novembre 2020 per ottenerlo.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di The Textorcist, dove abbiamo scritto:

The Textorcist potrebbe piacervi alla follia, intrigandovi con la sua originalità e mettendovi alla prova con il suo gameplay scoppiettante, oppure potrebbe rifiutarvi completamente lasciandovi totalmente indifferenti. Si tratta di un prodotto sicuramente valido, dedicato però a dei giocatori davvero specifici o a chiunque non tema di affrontare un sistema di gioco così ostico. Giocato con il controller diventa più abbordabile, ma allo stesso tempo perde buona parte della sua unicità. Insomma, siamo di fronte a un titolo che per dare il massimo deve essere accettato per quel che è e fruito in un certo modo, altrimenti si rischia di rimanere fortemente delusi.





Emersi anche i nomi dei due giochi che saranno regalati la prossima settimana. Il primo è l'eccellente Elite Dangerous, un simulatore spaziale di pregevole fattura che presto si arricchirà della possibilità di scendere sui pianeti. Il secondo è The World Next Door, un gioco di ruolo / visual novel in pixel art.