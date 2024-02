NBA 2K24: MyTEAM è disponibile gratis su iOS e Android, ecco trailer e dettagli

Tutte le novità della modalità MyTEAM di NBA 2K24 trovano dunque posto in un inedito contesto mobile, caratterizzato da una grafica straordinaria , tante opzioni anche per i controlli e un sistema di progressione di grande spessore.

Nella modalità MyTEAM dovremo costruire un roster di giocatori di qualità attingendo a diversi periodi storici e gareggiare in solitaria, accedere alle partite in multiplayer oppure cimentarci con le nuove sfide di Salary Cap, Triple Threat, Domination, Clutch Time e Unlimited.

Un'interessante novità

Il trailer di NBA 2K24: MyFACTION illustra in maniera efficace i contenuti di un pacchetto davvero interessante per gli appassionati di basket che vogliono poter accedere a questa esperienza in mobilità.

In particolare, la riduzione mobile consente di riscattare le ricompense ottenute anche su PC e console, senza perdersi nulla anche mentre si è in viaggio.