NBA 2K24: presentate le novità della modalità La mia NBA, inclusa l'Era di LeBron

2K ha svelato oggi le novità in arrivo per la modalità La mia NBA di NBA 2K24 che saranno disponibili nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S del titolo sportivo.

Tra queste c'è la nuova Era di LeBron, tramite la quale i giocatori potranno vivere i momenti salienti della carriera di LeBron James, il miglior tiratore di tutti tempi nella storia dell'NBA.

Sarà possibile dunque vive potranno rivivere o riscrivere il 2010, l'anno in cui LeBron James ha unito le sue forze con Dwyane Wade e Chris Bosh per creare la super-squadra degli "Heatles". Man mano che i fan passano dagli anni 2010 all'Era Moderna, alcuni giocatori subiranno una trasformazione automatica di invecchiamento, nuova caratteristica presente in tutte le Ere storiche della modalità La mia NBA.