Nebulus torna in una versione gratuita giocabile via browser sviluppata con Pico-8

Volete un bel gioco gratis con cui passare il resto della domenica? Allora non guardate oltre e correte a giocare al remake di Nebulus sviluppato dall'autore indipendente carlc82743 per la console virtuale Pico-8 e giocabile tranquillamente via browser.

Per chi non lo conoscesse Nebulus è un gioco della seconda metà degli anni '80, realizzato da John M Phillips per Commodore 64, poi portato su di una moltitudine di sistemi. Protagonista è Pogo, una strana creatura bipede che deve scalare delle torri giganti costruite nell'oceano per distruggerle. All'epoca fece sensazione l'effetto grafico di rotazione delle torri, davvero d'avanguardia, soprattutto per i sistemi a 8-bit.

Nebulus via browser

Come già detto, potete giocare al Nebulus in Pico-8 da browser, oppure scaricare la cartuccia virtuale (dalla stessa pagina linkata sopra) e lanciarla nel kit di sviluppo della console virtuale.

L'autore ci tiene anche a far presente che il suo è un semplice tributo e che non guadagna nulla dalla sua realizzazione. Se volete giocare al Nebulus originale in modo completamente legale potete farlo sulla piattaforma di cloud gaming vintage Antstream, di cui abbiamo parlato più volte, o su un TheC64 (mini o maxi che sia), dove si trova preinstallato.