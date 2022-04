E sebbene l'anno in corso non abbia portato con sé, almeno fino ad ora, innovazioni sostanziali capaci di mescolare le carte in tavola, i migliori smartphone del 2022 elencati di seguito sono dei pezzi di ingegneria molto raffinati che sentiamo di consigliare qualora abbiate bisogno di comprare un nuovo telefono.

Buona ma non straordinaria invece l'autonomia, che coi 5000 mAh della batteria consente di chiudere sì la giornata, ma senza grandi margini sulla base di un utilizzo normale. Lato software, la personalizzazione passa attraverso la OneUI 4.1 su Android 12, una versione assolutamente ottima e in grado di supportare le funzioni extra del telefono senza appesantire affatto l'esperienza del sistema operativo. Ovviamente tutta questa ricchezza tecnologica si fa pagare, dato che si parte da un listino di 1279€ capace di arrivare fino a 1689€: si tratta ovviamente di cifre fuori scala, ma che hanno un senso vista la scheda tecnica e le capacità dello smartphone.

Il SoC è un Exynos 2200 octa-core con processo produttivo a 4nm, un cuore pulsante potentissimo a cui si aggiunge una GPU XClipse 920 realizzata in collaborazione con AMD. Il comparto fotografico è notevole, seppure sostanzialmente identico al predecessore S21 Ultra, quindi con una quadrupla camera posteriore da 108+10+10+12 MP capace di produrre scatti eccellenti in qualsiasi situazione, con una omogeneità e consistenza qualitativa molto buona. I video , anch'essi su livelli top, possono arrivare fino agli 8K a 24 FPS o i più sensati 4K a 60 FPS. Spettacolare la selfie camera da 40 MP, probabilmente tra le migliori frontali in assoluto.

Si tratta, sia ben chiaro, di un device ingombrante, visto che stiamo parlando di un display da 6.8" OLED LTPO con frequenza di aggiornamento 1-120 Hz e una incredibile luminosità di picco a 1750 nit: un pannello straordinario con ben pochi eguali. Questa ampia superficie è necessaria per l'uso della S Pen , un pennino che viene ospitato nell'apposito alloggio e che permette tra le tante, cose il rilevamento della scrittura, la possibilità di disegnare o prendere appunti su foto e PDF, scrittura su calendario, messaggi live e molto altro ancora. Non quindi una mera aggiunta accessoria, ma una vera e propria estensione complessa e articolata delle opzioni di interazione con lo smartphone.

Per molti utenti Android Samsung rappresenta il produttore più affidabile, quello capace di dare vita a smartphone effettivamente con una marcia in più rispetto alla concorrenza. Non sempre questo è stato del tutto vero, ma con la sua serie più importante è davvero facile capire i motivi di questo tipo di considerazione speciale di cui gode l'azienda coreana. Soprattutto la punta di diamante, il Samsung Galaxy S22 Ultra è un prodotto di una qualità eccezionale , una sintesi dei più raffinati ritrovati tecnologici a cui si aggiunge un lavoro lato software di sicuro spessore.

2. Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Pro

Eravamo molto curiosi di vedere all'opera Realme nel campo dei top di gamma, per capire se la casa cinese che tanto ha stupito nel corso degli ultimi anni fosse in grado di offrire un livello tecnico da fascia alta ad un prezzo accessibile. Anche in questo caso troviamo l'accoppiata SoC-GPU con Snapdragon 8 Gen 1 e Adreno 730, il top disponibile in ambito Android in questo preciso momento. Una combinazione che non ha bisogno di presentazioni, e che offre risultati nei benchmark tra i più alti in assoluto, complice anche un buon lavoro in termini di dissipazione del calore da parte degli ingegneri.

La parte anteriore è occupata ovviamente in maniera quasi totale dallo schermo protetto da Gorilla Glass Victus, mentre sul retro si è scelto un biopolimero (quindi plastica) con un effetto però particolare, che imita al tatto la carta, e che si fa apprezzare per l'incapacità di trattenere ditate e per un design particolarmente piacevole e sobrio. La scelta di questa soluzione, che comunque non dà alcun effetto "cheap" al telefono, permette poi di mantenere il peso ampiamente sotto i 200 grammi, fattore non trascurabile. Ottimo lo schermo AMOLED da 6.7" con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz e una luminosità di picco di ben 1400 nit, che si traducono in una straordinaria capacità di esaltare i contenuti video.

Molto buona la componente fotografica, solitamente un tallone d'Achille per Realme che però in questo caso sa farsi rispettare in qualsiasi situazione di luce grazie a un triplo sensore 50+50+2 MP. Da segnalare la grandangolare capace di raggiungere un angolo di visione di ben 150° e la macro con funzione microscopio, interessante per chi vuole tentare nuove strade creative. Molto buona l'autonomia della batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W, mentre è assente la ricarica wireless. Il prezzo di listino è certamente importante per gli standard Realme, ma estremamente concorrenziale di fronte ai contenuti tecnologici dello smartphone.

Scheda tecnica Realme GT 2 Pro