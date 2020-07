Netflix: ora potete rimuovere film e serie TV dall'area Continua a guardare

Vi hanno sempre dato fastidio quei film e quelle serie TV segnalati nella sezione Continua a guardare di Netflix? A partire da oggi 15 luglio 2020 è possibile rimuoverli. E non serve neppure chissà quale titolo di studio per riuscirci, come state per leggere.

A svelare come fare è la stessa Netflix, in effetti, tramite un annuncio su Twitter: è molto semplice rimuovere film o serie TV dalla sezione Continua a guardare della propria homepage. Basta utilizzare l'app mobile di Netflix (disponibile gratuitamente su Android e su iOS), quindi selezionare i tre puntini accanto ad un titolo, infine la voce Rimuovi dalla riga.

E così tornerà finalmente un po' di ordine! Non solo, ma sarà più facile tenere d'occhio i contenuti che interessano davvero, e la cui visione è stata per il momento interrotta.

Questa non è neppure l'ultima novità di rilievo legata a Netflix: ad esempio è attualmente in fase di test la nuova funzione Shuffle, che vi impedirà di perdere troppo tempo nel decidere cosa guardare, salvo poi non guardare mai effettivamente nulla.

PSA: You can now remove a film or series from the Continue Watching row.

⁰

On your mobile device, simply click the three dots below the title and select Remove From Row. pic.twitter.com/VycWTS2xks — Netflix (@netflix) July 14, 2020