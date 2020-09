Nintendo Switch, aggiornamento di sistema 10.2.0 scaricabile

Nintendo ha rilasciato l'aggiornamento di sistema 10.2.0 per Nintendo Switch, il primo da quello del 13 luglio 2020. Cosa potete attendervi scaricandolo? Non molto, in realtà, visto che non aggiunge funzioni alla console.

Si tratta del classico aggiornamento di stabilità pensato per migliorare l'esperienza dell'utente, come recita la brevissima nota di rilascio ufficiale. Traducendo: vengono risolti alcuni bug. Certo, dopo così tanti mesi ci si poteva attendere qualcosa di più, ma evidentemente la pandemia di COVID-19 ha rallentato anche lo sviluppo del software delle console.

Avviando Nintendo Switch, l'aggiornamento di sistema 10.2.0 dovrebbe scaricarsi automaticamente. Nel caso non accada (magari perché al momento della verifica la console non era collegata a internet) potete forzarlo nel menù delle impostazioni della console.