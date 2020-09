Fall Guys: Ultimate Knockout, minigiochi ricreati su Minecraft e Fortnite dai fan

Fall Guys: Ultimate Knockout sembra così divertente da stare bene praticamente su tutto, persino su produzioni così diverse come Minecraft e Fortnite. Cosa hanno a che vedere questi ultimi due titoli con la recente produzione di Mediatonic? Ve lo spieghiamo subito, e ancora una volta c'entra la creatività dei fan.

I fan e i giocatori che hanno apprezzato così tanto Fall Guys: Ultimate Knockout, infatti, stanno approfittando degli editor offerti da altri titoli come Minecraft e Fortnite per creare i propri minigiochi a tema preferiti.

Minecraft, in particolare, si presta benissimo allo scopo: i pratici blocchetti hanno permesso di ricreare livelli a tema Hex-A-Gone, Tip Toe e Whirlygig, alcuni dei più noti tra quelli di Fall Guys. Guardate un po' questo video.