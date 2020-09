Fall Guys, Gato Roboto è la nuova folle skin disponibile a tempo limitato

Fall Guys continua ad arricchirsi di oggetti cosmetici molto particolari (nella maggior parte dei casi skin), di solito provenienti da altre produzioni targate Devolver Digital: se la banana di My Friend Pedro non vi ha convinti, sappiate che ora nel negozio di gioco vi aspetta nientemeno che Gato Roboto.

Proprio così: Gato Roboto è la nuova folle skin disponibile per l'acquisto su Fall Guys: Ultimate Knockout, ma attenzione perché vi resterà solo per un certo periodo di tempo limitato. In particolare, già da domani potrebbe sparire: è dunque opportuno che la acquistiate oggi 14 settembre 2020, se vi interessa.

Vale la pena sottolineare come ovviamente Gato Roboto sia un costume e niente di più: non fornisce alcun vantaggio all'interno di Fall Guys né vi permetterà di vincere più facilmente le partite; per quello è opportuno invece che leggiate la nostra guida ai livelli e alle modalità di gioco. Il costo della skin è in totale di 10 corone, 5 per il pezzo inferiore del vestito e altre cinque per quello superiore.

Dato che le corone sono molto complesse da ottenere, è almeno opportuno che portiate ad un livello alto il vostro pass battaglia stagionale, così da avere subito a disposizione almeno quelle tre regalate dagli sviluppatori di Mediatonic; le altre sette però dovrete vincerle all'interno di diverse partite, e dunque buona fortuna. Eccovi un'immagine della skin.

Oh, a proposito: Gato Roboto è un videogioco realmente pubblicato da Devolver Digital, un indie 2D dalla grafica vecchia scuola molto pixellosa. Provate a dagli un'occhiata su Steam, ad esempio.