Giochi Nintendo Switch: Super Mario 3D All-Stars (titoli settimana 14 settembre 2020)

La settimana del 14 settembre 2020, come vi sarete accorti, è già cominciata: vi abbiamo proposto nelle scorse ore un articolo dedicato a tutti i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni. In questa sede faremo qualcosa di simile, però in riferimento ai giochi in uscita su Nintendo Switch. E sì, come potrete immaginare spicca anche qualche nome molto importante, come quello di Super Mario.

Super Mario 3D All-Stars arriva questa settimana su Nintendo Switch, precisamente il 18 settembre 2020. "Super Mario 3D All-Stars è una raccolta per Nintendo Switch comprendente Super Mario 64, Super Mario Galaxy e Super Mario Sunshine, riproposti insieme in un pacchetto unico per la nuova console Nintendo e in occasione del 35esimo anniversario di Mario". Dai primi trailer disponibili sembra anche evidente almeno qualche piccolo miglioramento grafico. In un recente articolo vi abbiamo proposto tre ragioni che rendono imperdibile ogni gioco compreso in Super Mario 3D All-Stars.

Nella giornata di domani, 15 settembre 2020, debutterà invece su Nintendo Switch No Straight Roads. "Riprenditi Vinyl City... con il rock! Affronta una dinamica avventura musicale nei panni dei membri di Mayday e Zuke, un gruppo indie rock, e conduci una rivoluzione musicale contro l'impero EDM: No Straight Roads. Goditi combattimenti rapidi e frenetici con un tocco musicale seguendo questi due artisti del rock che lottano sfruttando il potere della musica!".

Qui di seguito vi proponiamo un pratico elenco, con tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 14 settembre 2020, ordinati per data di lancio; fateci sapere nella sezione dedicata ai commenti se ne acquisterete qualcuno in particolare.