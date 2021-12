Nintendo Switch domina le classifiche giapponesi hardware e software, PS5 inesistente

Nintendo Switch domina senza indugi le classifiche giapponesi di questa settimana, sia a livello hardware che a livello software. PS5 appare completamente inesistente e arranca sempre di più, con vendite complessive delle due edizioni della console sotto le 2.000 unità, in una settimana in cui i vari modelli di Switch ne hanno vendute più di 200.000. Xbox Series X e Series S fanno anche peggio, ma c'è da dire che le console di Microsoft non sono mai state molto amate dai giapponesi, quindi il risultato è molto più spiegabile rispetto alla console di Sony.

Classifiche software (dal 29 novembre al 5 dicembre 2021)

[NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) - 164,580 (1,915,268) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 40,668 (405,177) [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) - 36,928 (Nuovo) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 18,640 (6,987,075) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 18,308 (2,309,889) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 16,160 (4,169,449) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 14,728 (4,532,477) [NSW] Disney Magical World 2: Enchanted Edition (Bandai Namco, 12/02/21) - 13,348 (Nuovo) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 9,387 (2,942,720) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 8,998 (4,215,022)

Classifiche hardware (dal 29 novembre al 5 dicembre 2021)

Switch OLED Model - 99,195 (492,172) Switch - 53,752 (17,575,223) Switch Lite - 49,990 (4,284,885) PlayStation 5 - 1,814 (997,605) Xbox Series S - 454 (52,870) New 2DS LL (including 2DS) - 423 (1,178,253) PlayStation 5 Digital Edition - 105 (19,546) PlayStation 4 - 116 (7,819,013) Xbox Series X - 104 (70,548)

Il gioco più venduto della settimana è Pokémon Diamante Lucente / Perla Splendente. Il fatto che le prime dieci posizioni siano occupate completamente da giochi per Nintendo Switch ormai non fa neanche più notizia.

Come potete vedere, le uniche due novità della top 10 sono Big Brain Academy: Brain vs. Brain, che ha debuttato in seconda posizione, e Disney Magical World 2: Enchanted Edition, che è partito dall'ottava.