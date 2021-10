Nintendo Switch: il nuovo spot per il periodo di festa

Il nuovo spot di Nintendo per Nintendo Switch è dedicato ai ritorni al casa e alle imminenti festività. Nel filmato vengono mostrati tutti i modelli della console: standard, Lite e OLED, ma soprattutto ci sono tante famiglie diverse che ci giocano, riunendosi dopo gli sforzi scolastici e lavorativi.

Se vogliamo è l'ennesima prova di quale sia il target di riferimento di Nintendo per la sua console ibrida. Quantomeno quello che le interessa di più. Anche i giochi mostrati sono in linea con i toni dello spot: i bambini giocano con i Pokémon e con Mario Kart 8 Deluxe, mentre gli adulti con il recentissimo Metroid Dread. Quando si sta tutti insieme però, scattano Animal Crossing: New Horizons e Mario Party, perché Nintendo Switch ha giochi per tutti e per ogni momento felice. Per quelli tristi rivolgersi ad altri produttori hardware (si scherza).

Per il resto vi ricordiamo che da poche settimane è disponibile Nintendo Switch OLED, l'ultimo modello della console con schermo più grande.