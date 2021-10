GTA 6: fan scherzano sul fatto che non uscirà mai, dopo aver visto la trilogia rimasterizzata

Una delle reazioni più divertenti alla presentazione di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è stata quella di chi è in fervente attesa di GTA 6, che hanno preso a scherzare sul fatto che il nuovo capitolo della serie non uscirà mai.

Molti speravano che il 2021 fosse l'anno giusto per sapere qualcosa in più sul gioco, invece tra versione di nuova generazione di GTA V e trilogia di GTA III rimasterizzata le speranze si sono improvvisamente azzerate. Teorie e speculazioni non mancano, ma a regnare è soprattutto la rassegnazione. I più ottimisti sperano che qualcosa si muova nel 2022, ma i più realisti puntano al 2023 come anno per il nuovo GTA.

Rockstar Games di suo tace sull'argomento. È risaputo che il gioco è in sviluppo, ma non sono stati forniti tempi certi per il suo arrivo. Del resto parliamo probabilmente di una produzione mastodontica, quindi è normale che ci vogliano molti anni per realizzarla.