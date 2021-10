Cosa giocherete questo weekend? Con un mese di novembre che si preannuncia davvero straordinario sul fronte delle uscite e che è ormai alle porte, la domanda non è affatto banale.

Potreste infatti decidere di dedicarvi al backlog, nel vano tentativo di ridurne le dimensioni prima di acquistare alcuni fra i giochi più importanti dell'anno, o magari proprio in questi giorni è arrivato nei negozi uno dei titoli che stavate aspettando.

The Dark Pictures: House of Ashes, la protagonista del gioco si cala da una fune

The Dark Pictures: House of Ashes (qui la recensione), ad esempio: si tratta dell'ultimo episodio della serie horror sviluppata da Supermassive Games, caratterizzato da un'ambientazione diversa dal solito ma da una formula ampiamente collaudata.

Nei panni dell'ufficiale militare Rachel King, dovremo infatti cercare di salvare gli uomini della nostra squadra, intrappolati fra le macerie di un antico tempio sumero, attraverso una sequenza di quick time event e un sistema di scelte e decisioni che andranno a produrre finali differenti.

A proposito di tematiche horror, è uscito in questi giorni anche Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch (qui la recensione), ottima conversione dell'action survival targato Techland in cui dovremo esplorare una città assediata dagli zombie.

Contando sulle capacità acrobatiche del protagonista, esperto di parkour, dovremo muoverci da un tetto all'altro, da un palazzo all'altro, con l'incarico di recuperare degli importanti documenti. L'unico modo per sopravvivere sarà però quello di apprendere nuove tecniche e costruire armi rudimentali ma efficaci contro i non-morti.

Carrion, il mostro affronta un soldato con il lanciafiamme

Non c'è due senza tre: parliamo ancora di horror con Carrion (qui la recensione), che esordisce questa settimana anche su PS4 dopo aver ottenuto ottimi riscontri su PC e Xbox One. La cosa interessante del gioco è che ci mette nei panni del cattivo, nella fattispecie una creatura multiforme aliena che si ritrova all'interno di una struttura di ricerca.

Nell'ambito di una struttura in stile metroidvania, dovremo dunque uccidere chiunque si ponga fra noi e una via di fuga, sbloccare nuovi poteri e accedere in questo modo alle zone avanzate della base, dove potremo magari trovare ciò che cerchiamo.

Discovery Tour: Viking Age, uno dei protagonisti parla di fronte ai suoi compagni

Non solo orrore e raccapriccio: se possedete Assassin's Creed Valhalla (la recensione) magari avete già scaricato gratuitamente Discovery Tour: Viking Age, l'avventura educativa e non violenta ambientata nel IX secolo fra Norvegia e Inghilterra.

Seguendo le storie di due personaggi, un mercante vichingo e un frate inglese, potremo scoprire tantissimi dettagli sugli usi e i costumi di quelle popolazioni e sulla storia dei luoghi in cui vivevano, accedendo a un'enorme quanittà di informazioni e diari di sviluppo che illustrano la realizzazione di Valhalla.

Il materiale dunque non manca: fateci sapere cosa giocherete questo weekend!