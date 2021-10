God of War: Santa Monica chiede ai fan di raccontare i momenti migliori con Kratos

La serie God of War è più viva che mai, tra God of War: Ragnarok in arrivo su PS4 e PS5 e God of War appena annunciato per PC, quindi Sony Santa Monica ne ha approfittato per chiedere ai fan quali sono stati i loro momenti migliori in compagnia di Kratos.

Interessante notare che la clip pubblicata nel tweet che contiene la domanda fa riferimento ai vecchi capitoli, quelli usciti su PS2 e PS3, mostrando Kratos che riscopre le Lame del Chaos, probabilmente l'arma più iconica dell'intero franchise.

Stranamente, ma nemmeno troppo, molte delle risposte hanno riportato momenti tratti dall'ultimo God of War. Possibile che nessuno ricordi gli altri capitoli? Di nostro crediamo che la spiegazione di questa preferenza sia abbastanza semplice: God of War ha venduto 19,5 milioni di copie, risultando essere il capitolo della serie più venduto di sempre. Molti di quelli che lo hanno giocato potrebbero semplicemente non aver mai provato direttamente gli altri, valutando anche gli anni che sono passati dalla loro pubblicazione.

Considerate che il primo capitolo fu pubblicato nel 2005, in piena epoca PS2, mentre God of War III, l'ultimo della serie originale (se non si considera God of War: Ascension, comunque uno spin-off) è del 2010. Vero che ci sono raccolte e Remastered, ma solitamente queste faticano a trovare nuova udienza. Facile dedurne che il God of War del 2018 sia arrivato a un pubblico nuovo e diverso, molto più ampio, vergine, o quasi, del franchise.

Come vedete, di nostro abbiamo evitato di riportare le risposte, semplicemente per evitare anticipazioni indesiderate.