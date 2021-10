Netflix, novembre 2021: nuovi film e serie TV in arrivo

Il catalogo di Netflix si rinnoverà a novembre 2021 con diversi nuovi film e serie TV disponibili per gli abbonati alla piattaforma streaming, fra cui spiccano alcune produzioni originali davvero promettenti.

È il caso di Red Notice, il film con protagonisti Gal Gadot, Ryan Reynolds e The Rock (fresco di primo trailer per Black Adam). "Un profiler dell'FBI sulle tracce del più ricercato ladro d'arte del mondo ne diviene il riluttante complice per catturare una sfuggente truffatrice in fuga perenne", recita la sinossi ufficiale.

Fra le serie televisive spiccano inoltre la seconda parte di Masters of the Universe: Revelation, l'anime che funge da sequel al classico cartone animato degli anni '80, e la serie live action di Cowboy Bebop, che fa finalmente il proprio debutto.

Red Notice, una foto con Ryan Reynolds, Gal Gadot e The Rock

Netflix, i film di novembre 2021