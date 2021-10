PS5 battuta da Nintendo Switch in Spagna per la seconda settimana di fila

PS5 è stata battuta da Nintendo Switch in Spagna per la seconda settimana di fila. Dopo un lungo dominio, la nuova console Sony ha dovuto cedere il passo al modello OLED di Switch, ma a pesare sono stati anche i ben noti problemi di reperibilità.

E così, dopo essersi confermata come la console più venduta in Spagna fino al 10 ottobre, PlayStation 5 ha accusato un forte calo in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch OLED (qui la recensione), che al debutto nel mercato spagnolo ha piazzato ben 14.000 unità.

Durante la settimana dall'11 al 17 ottobre, tuttavia, si è verificato un crollo su tutti i fronti. Forse a causa della festività nazionale del 12 ottobre, sia i giochi che le console hanno venduto sostanzialmente di meno e il risultato è una classifica software in cui FIFA 22 (qui la recensione) è tornato a occupare il primo posto.

Il calcistico di Electronic Arts è al momento il secondo gioco più venduto nel 2021 in Spagna con circa 190.000 copie, e nella top 10 della scorsa settimana viene seguito da un altro blockbuster, Grand Theft Auto V. Solo terzo Metroid Dread (qui la recensione).

Classifica spagnola, settimana dall'11 al 17 ottobre 2021