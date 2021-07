Nintendo Switch e problema Joy-Con drift: uno youtuber ha trovato la soluzione?

Nintendo Switch continua ad essere affetto, a diversi livelli, dal problema del drift dei Joy-Con, ma c'è uno youtuber che sostiene di aver trovato una soluzione permanente all'ormai noto inconveniente tecnico legato alla costruzione stessa dei controller di Nintendo Switch.

Come abbiamo visto, nemmeno il Nintendo Switch OLED sembra dare garanzie su questo fronte, visto che Nintendo non ha voluto commentare sulla possibilità che il nuovo modello possa aver risolto il problema, limitandosi a sostenere che "le funzionalità e la configurazione dei Joy-Con non cambiano".

Non sappiamo confermare se lo youtuber Victorstk, autore del video visibile qui sopra, abbia effettivamente trovato la soluzione permanente al problema, anche perché per saperlo dovremmo quantomeno attendere qualche mese e capire se il problema non si ripresenta, ma l'analisi in video sul drifting è comunque molto accurata e interessante, dunque merita la visione.

Secondo Victorstk, il drifting è causato dal contenitore in metallo che contiene gli stick analogici: questo con il tempo e l'utilizzo si allenta, causando uno spostamento delle molle di metallo sottostanti, che perdono progressivamente contatto con la superficie in grafite che rileva l'input dello stick.

Si tratta di una spiegazione simile ad altre che sono emerse in precedenza, ma Victorstk aggiunge una possibile soluzione: si tratta di mantenere le piastre di metallo in posizione applicando una maggiore pressione tra le superfici. Nintendo potrebbe risolvere il problema applicando una vite di contenimento in grado di mantenere al suo posto le piastre di metallo che formano la "scatola" alla base dello stick.

La soluzione artigianale, invece, sembra essere molto più semplice: basta applicare un foglio di cartoncino sotto la base dello stick analogico, in modo da incrementare lo spessore e mantenere sotto pressione la scatoletta metallica. L'idea sembra fin troppo semplice ma non è inverosimile, inoltre si tratta di un sistema davvero molto semplice e poco invasivo e può valere la pena provarlo, anche se ovviamente richiede comunque l'apertura del Joy-Con, con tutti i rischi che questa può comportare.

Ricordiamo peraltro che il problema del drifting affligge anche altri controller, come il DualSense di PS5 e anche l'Xbox Elite controller.