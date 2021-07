The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, un degno 35° anniversario per Zelda?

The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD è stato infine valutato, con le recensioni uscite in queste ore, e sembra che rappresenti l'ultimo atto delle celebrazioni per il 35° anniversario di Zelda, cosa che non è stata accolta con grande entusiasmo, viste anche le roboanti voci di corridoio che si erano accumulate in precedenza per quanto riguarda le iniziative previste da Nintendo. Il gioco, di per sé, come potete vedere anche dalla nostra recensione di The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, è un grande titolo, anche se si tratta di uno dei capitoli più controversi di Zelda, e i miglioramenti effettuati in questa edizione non sembra che abbiano cambiato più di tanto la sua percezione, anzi. A dire il vero, a guardare il semplice Metacritic la sua valutazione si è nettamente abbassata rispetto alla versione originale, passando da un 93 di dieci anni fa all'attuale 82.

Ovviamente questo va contestualizzato e visto in prospettiva, ma siamo piuttosto lontani dal riconoscimento globale che hanno raggiunto vari altri capitoli della serie nella sua storia. Questo può incrementare il senso di delusione di fronte a una ricorrenza che si sperava venisse sfruttata in maniera più intensa da Nintendo, considerando anche la scarsità di titoli grossi che caratterizzano, al momento, il 2021 di Nintendo Switch. Non è escluso che la compagnia prevedesse di lanciare The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 quest'anno, cosa che sarebbe sicuramente bastata a festeggiare alla grande la ricorrenza del 35° anniversario, ma questo non toglie che, nella situazione attuale, le iniziative sembrano alquanto carenti rispetto a quanto fatto da Nintendo per il corrispondente anniversario della serie Super Mario.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è comunque un gioco che vale davvero la pena recuperare

Ci ritroviamo dunque con un bel Game & Watch a tema Zelda e un ottimo remaster (seppure non acclamato universalmente) con The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD e ci potrebbe anche stare, ma il risultato è sicuramente carente se paragonato a quanto fatto per il 35° anniversario di Super Mario. In quest'ultimo caso, infatti, abbiamo assistito all'arrivo di una bella raccolta (anche se non elaboratissima) con Super Mario 3D All-Stars, il lancio di Super Mario Bros. 35 su Nintendo Switch Online, il rilascio di vari titoli classici sulle app dedicate ai giochi NES e SNES e l'uscita di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, il quale era sì un remaster del gioco Wii U ma comprensivo di un'espansione grossa e sostanziosa, di qualità davvero molto alta. Tutto questo senza considerare il precedente Paper Mario: The Origami King le altre iniziative collaterali come i giocattoli, LEGO e linee di abbigliamento.

Non che ci sia molto da lamentarsi, chiaramente, d'altra parte non si può pretendere che Nintendo organizzi iniziative enormi per ogni anniversario, ma sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più. A questo hanno concorso anche diverse voci di corridoio che si sono sommate nei mesi scorsi e volevano il prossimo lancio di riedizioni, remaster o addirittura una possibile raccolta di remaster, viste anche le nuove registrazioni di trademark legati a Phantom Hourglass, per esempio, e l'insistenza sul possibile ritorno di Wind Waker e Twilight Princess. Non è detto che la questione si concluda qui, anche se proprio questa è l'informazione arrivata chiaramente da Nintendo, ma quel che è certo è che l'uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è sicuramente la cosa più importante ed è bene che la compagnia si concentri su quello. Nel frattempo, è già il momento di domandarsi (e prepararsi forse a una delusione): cosa avrà escogitato Nintendo per il quarantesimo anniversario di Donkey Kong?