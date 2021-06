Zelda: The Wind Waker e Twilight Princess Remaster su Nintendo Switch esistono, dice insider

The Legend of Zelda: The Wind Waker e Twilight Princess Remaster esistono davvero e sono comunque previsti in arrivo su Nintendo Switch, ribadisce un insider piuttosto affidabile, nonostante entrambi i titoli non siano stati annunciati nel corso dell'E3 2021.

Il Nintendo Direct all'E3 2021 è andato in scena ieri pomeriggio e ha portato con sé un bel trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ma questo è stato l'unico riferimento alla serie all'interno dell'evento. Anzi, Eiji Aonuma, durante l'evento, ha specificamente riferito che oltre al Game & Watch dedicato Nintendo "non ha alcuna altra iniziativa o altri giochi Nintendo Switch previsti" per festeggiare l'anniversario di Zelda, che cade proprio in quest'anno.

Eppure, Andy Robinson insiste sul fatto che The Legend of Zelda: The Wind Waker Remaster e The Legend of Zelda: Twilight Princess Remaster siano comunque in arrivo e lo prendiamo in considerazione perché si è dimostrato in passato una fonte alquanto attendibile. Si tratta infatti di un editor di VGC che finora ha raccolto diverse informazioni in anteprima e scoop di grande interesse.



Robinson aveva riferito a febbraio che entrambi i giochi esistono e che arriveranno "al 100% nel corso dell'anno", salvo poi correggersi parzialmente e sostenere di aver sbagliato a ostentare tale sicurezza, ma non sembra proprio voler smentire l'affermazione. In ogni caso ha ribadito ai fan di Zelda di "tenersi pronti", presumibilmente per un ulteriore annuncio in arrivo più avanti nel tempo.



Rispondendo a un utente che sosteneva come "Sarebbe stato strano per Nintendo annunciare altri remaster HD quando Skyward Word non è ancora uscito", Robinson ha risposto "Corretto", come a evidenziare il fatto che il motivo per cui i due giochi non sono stati annunciati sia questo, con possibile presentazione successiva al lancio di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.