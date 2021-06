Mario Golf: Super Rush ottiene il primo voto da Famitsu ed è positivo

Mario Golf: Super Rush ottiene un primo voto sul nuovo numero della rivista nipponica Famitsu ed è una valutazione positiva, anche se non risulta essere il gioco dal voto più alto sulla rivista, per quanto riguarda questa edizione.

Mario Golf: Super Rush per Nintendo Switch ottiene 33/40, proveniente da tre "8" e un "9", dunque una buona valutazione per il nuovo gioco di golf arcade da parte di Nintendo, in attesa di tutte le altre recensioni che arriveranno in seguito, in prossimità con la data di uscita fissata per il 25 giugno 2021.

Mario Golf: Super Rush presenta il ritorno della serie su Nintendo Switch

Il voto più alto di questo numero di Famitsu va però a Samurai Warriors 5: il nuovo capitolo del celebre action game in stile musou di Omega Force e Koei Tecmo, che dimostra come la serie vada ancora fortissimo in Giappone prendendosi anche un bel 35/40 dalla redazione nipponica.

Vediamo dunque tutti e quattro i voti per altrettante recensioni che sono state pubblicate nel nuovo numero di Famitsu, ormai vera e propria tradizione anche per le testate occidentali, in quanto la rivista in questione è sempre piuttosto indicativa dei gusti nipponici: