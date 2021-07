Dirt 5 su PS5: nuovo aggiornamento a luglio con supporto DualSense e Audio 3D

Dirt 5 su PS5 si aggiorna nuovamente il 20 luglio con un update sostanzioso, destinato a introdurre alcuni miglioramenti in particolare per quanto riguarda il supporto esteso al DualSense della console e all'audio 3D con il Tempest Engine.

Tutto questo sarà oltre ai nuovi contenuti del gioco in arrivo con il Super Size Content Pack, che dal 20 luglio amplia la modalità Carriera e il parco auto su tutte le varie versioni, compreso nella Amplified o Year One Edition oppure acquistabile a parte per tutti gli altri.

Per quanto riguarda la Carriera, l'espansione aggiunge 27 nuovi eventi e quattro auto: Bentley Continental GT Ice Racer, Armada Rock Racer, Rezvani Tank, e Volkswagen Atlas Cross Sport Baja Concept, ognuna con nuove livree e possibilità di personalizzazioni aggiuntive.

Tuttavia, ci saranno anche novità assolutamente gratuite sia in termini di contenuti che come supporto tecnico. Da questo punto di vista, la versione PS5 godrà dell'implementazione del supporto completo al feedback aptico e ai grilletti adattivi del controller DualSense, come riportato da Codemasters:

Questi miglioramenti vi permetteranno di ricevere più feedback durante le gare. Potrete percepire la differenza d'attrito su superfici diverse, la resistenza del grilletto del freno mentre rallentate, lo scatto della marcia che ingrana, e valutare la perdita di aderenza quando sterzate o accelerate in curva.

Inoltre, verrà migliorato il supporto all'audio 3D della console Sony, attraverso una gestione più profonda e dinamica del suono. Tutto questo arriva dopo l'update 4.04 pubblicato a giugno. Per tutte le informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Dirt 5.