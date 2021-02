Nioh 2 su Steam: più giocatori simultanei di Dark Souls al lancio

Nioh 2: The Complete Edition è partito davvero bene su Steam, tanto da aver superato il numero di giocatori contemporanei di Dark Souls, utilizzato come riferimento per il genere.

Attualmente il gioco di Team Ninja è anche primo nella classifica globale, nonostante non manchino polemiche per via di alcuni problemi tecnici e di adattamento. Per inciso: sullo schermo vengono mostrati i pulsanti del DualShock 4 di PS4 a prescindere dal controller utilizzato. Accade anche se si usano mouse e tastiera.

Per il resto Nioh 2 ha raggiunto un picco di 31.684 giocatori contemporanei, come mostra SteamDB, entrando nella top 50 della piattaforma. Il risultato è migliore di quello di Dark Souls (11.259) e Dark Souls Remastered (24.501), ma sotto a Dark Souls 2 (79.528) e Dark Souls 3 (129.975).

Comunque il numero di giocatori è tre volte superiore a quello del primo Nioh, quindi Koei Tecmo può essere più che soddisfatta dell'andamento del gioco su PC.

A questo punto manca solo una patch che sistemi i pochi problemi e ci troveremo di fronte davvero alla migliore versione in assoluto del gioco.