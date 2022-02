Not Tonight 2: forum Steam si riempie di proteste per i contenuti del gioco, non ancora uscito

Not Tonight 2 è già un piccolo caso: pur non essendo ancora uscito, il suo forum su Steam si sta riempiendo di critiche ai suoi contenuti, considerati troppo politici.

Mike Rose, il capo di No More Robots, l'editore del gioco, ha però sottolineato la paradossalità di commentare così un gioco che si è sempre dichiarato politico, come del resto politico era il suo predecessore. accolto con giudizi generalmente favorevoli sulla piattaforma (attualmente ha l'87% di recensioni positive).

Come mai tanta acredine verso questo seguito, rispetto a quanto avvenuto con il predecessore? Probabilmente perché è ambientato negli Stati Uniti, lì dove il primo era ambientato nel Regno Unito. Per inciso, il gameplay di Not Tonight 2 parte da un presupposto narrativo semplice, quanto drammatico: Eduardo Suarez, un immigrato, è stato arrestato e ora spetta ai suoi amici percorrere gli Stati Uniti alla ricerca dei suoi documenti, per consegnarli per tempo nel gulag di Miami.

Naturalmente si tratta di un gioco molto critico verso il sistema americano, pieno oltretutto di scelte controverse e difficili per il giocatore. Comunque sia alcune reazioni del pubblico USA sono state davvero esagerate, soprattutto visto che Not Tonight 2 non è ancora disponibile (vale la pena di sottolinearlo di nuovo) e dato che il precedente capitolo poteva già da solo far capire che un seguito avrebbe seguito la stessa strada. Vedremo comunque cosa succederà al lancio, che avverrà l'11 febbraio 2022.