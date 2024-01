NVIDIA RTX 4070 Super, 4070 Ti Super e 4080 Super annunciate con prezzi italiani e data d'uscita

In particolare, NVIDIA GeForce RTX 4080 Super e RTX 4070 Ti Super andranno a sostituire completamente i modelli standard precedenti, mentre l'RTX 4070 Super sembra destinata a convivere, almeno per un certo periodo, con l'RTX 4070 "liscia".

In occasione del CES 2024, NVIDIA ha annunciato oggi la famiglia di GPU GeForce RTX 40 SUPER , tra cui in particolare si segnalano la GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER, che rappresentano non solo un'evoluzione rispetto alle versioni precedenti ma anche prodotti caratterizzati da un posizionamento leggermente diverso sul mercato, come dimostrano i prezzi italiani annunciati e date d'uscita .

RTX 4080 Super, 4070 Ti Super e 4070 Super, caratteristiche

RTX 4080 Super

RTX 4080 Super è la scheda superiore, che punta al massimo in termini di risoluzione e frame-rate, disponibile in USA al prezzo di 999 dollari e in Italia a 1.129 euro. La GPU in questione è dotata di 16 GB di VRAM GDDR6X, 10.240 CUDA Core, Core Shader Ada Lovelace da 52 Shader-TFLOPS, 836 AI TOPS. Il DLSS Frame Generator è in grado di offrire un ulteriore incremento delle prestazioni, rendendo la RTX 4080 SUPER due volte più veloce della RTX 3080 Ti. Sarà disponibile dal 31 gennaio 2024.

VRAM: 16 GB, GDDR6X

Core CUDA: 10.240

Core ray tracing: 3° gen, 121 RT-TFLOPs

Core shader: Ada Lovelace, 52 Shader-TFLOPs

Core AI: 4° gen, 836 AI-TFLOPs

Consumi: TGP: 320 W, Gaming: max 246 W, Riproduzione video: 22 W, Idle: 15 W

RTX 4070 Ti Super, al prezzo di 799 dollari in USA e 909 euro in Italia, è la soluzione intermedia per puntare al 1440p con frame-rate alti e alta qualità dei preset grafici. Anche in questo caso troviamo 16 GB di VRAM GDDR6X, e 8.488 CUDA Core, con piattaforma Ada Lovelace da 44 Shader-TFLOPS, sarà disponibile dal 24 gennaio sul mercato.

VRAM: 16 GB, GDDR6X

Core CUDA: 8.448

Core ray tracing: 3° gen, 102 RT-TFLOPs

Core shader: Ada Lovelace, 44 Shader-TFLOPs

Core AI: 4° gen, 706 AI-TFLOPs

Consumi: TGP: 285 W, Gaming: max 226 W, Riproduzione video: 17 W, Idle: 12 W

Infine, NVIDIA RTX 4070 Super punta al gaming a 1440p con frame-rate alti e sarà acquistabile a 599 dollari in USA e 679 euro in Italia, il tutto con 12 GB di VRAM GDDR6X, 7680 CUDA Core, Core Shader Ada Lovelace a 44 Shader-TFLOPS e disponibilità dal 17 gennaio 2024.