Suicide Squad: Kill the Justice League ha il DNA della serie Batman: Arkham, per Rocksteady

"Sapevamo di voler fare un videogioco cooperativo per quattro giocatori, quindi abbiamo passato moltissimo tempo a iterare sui nostri personaggi," ha dichiarato Sadeghian. "Per noi non era tanto realizzare un gioco di un genere particolare. Piuttosto volevamo creare un senso di flow e trinity tra tutti i sistemi che formano il gameplay, che si riflette nel modo in cui gli spostamenti, il combattimento corpo a corpo e gli elementi da sparatutto si legano insieme mentre si gioca."

Per Darius Sadeghian, lo studio product director di Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League ha lo stesso DNA della serie Batman: Arkham . Lo sviluppatore ha fatto questa affermazione in un'intervista con la rivista PLAY Magazine, in risposta alle critiche piovute sul gioco per la sua natura live service.

Un titolo in difficoltà

Chiaramente Sadeghian gioca sulla difensiva, per rispondere ai dubbi e alle critiche ricevute preventivamente da Suicide Squad: Kill the Justice League per il suo modello economico. "Il nostro obiettivo per il gioco è di creare una comunità. Vogliamo che ogni giocatore si senta parte della Suicide Squad e della comunità globale del gioco." Ha proseguito Sadeghain, che ha poi aggiunto: "Questo obiettivo è stato al centro dello sviluppo e il gioco è stato costruito da zero come un'esperienza che può essere condivisa con gli amici."

Per questo motivo, il gioco conterrà diverse caratteristiche mirate ai social, come una classifica globale: "Volevamo creare un gioco dove ogni giocatore è connesso a una comunità più grande e dove noi, come sviluppatori, abbiamo l'opportunità di invitare questa comunità a collaborare per far evolvere il gioco."

Parlando dell'elefante nella stanza, la natura live service di Suicide Squad: Kill the Justice League, Sadeghian ha quindi detto: "Non crediamo che il nostro gioco sia etichettabile," per poi aggiungere che "è ancora pieno del DNA infuso nella serie Batman: Arkham."

Che aggiungere? La reazione del pubblico a Suicide Squad: Kill the Justice League non è stata per niente positiva. A questo punto non rimane che verificare se la risposta sarà simile quando il gioco arriverà sul mercato il 2 febbraio 2024, per PC, PS5 e Xbox Series X/S.