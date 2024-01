Amnesia: The Bunker, pubblicata una patch che migliora l'accessibilità

Frictional Games ha pubblicato una nuova patch per l'horror Amnesia: The Bunker , mirata a migliorare l' accessibilità del gioco. In questo modo spera che possa essere goduto da più persone possibili. Considerando la difficoltà generale dell'esperienza, si tratta di un'ottima mossa, che potrebbe ridargli un po' di linfa vitale.

Tra le novità introdotte spiccano moltissimi miglioramenti ai sottotitoli, ora completamente personalizzabili, dei ritocchi alla telecamera, l'aggiunta della mira assistita opzionale, la riduzione delle facoltà percettive del nemico, l'eliminazione dell'aggressività dei ratti, alcune semplificazioni nelle interazioni, l'aggiunta della modalità Sprint, l'aggiunta della possibilità di ricaricare l'arma e la torcia in modo più semplice e veloce e tante altre ancora.

La patch risolve anche alcuni dei bug residui e aggiunge altre opzioni di personalizzazione, come la possibilità di nascondere il mirino.

Insomma, si tratta di un aggiornamento che mira a migliorare il gameplay di Amnesia: The Bunker. Naturalmente chi vuole può giocarci senza usufruire delle nuove opzioni, mantenendo l'esperienza terrorizzante come in origine. Se volete maggiori dettagli, leggete la nostra recensione di Amnesia: The Bunker.