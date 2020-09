Oculus Quest 2: caratteristiche hardware e possibile prezzo trapelano prima della presentazione

Oculus Quest 2 dovrebbe essere presentato in maniera ufficiale mercoledì 16 settembre ma a quanto pare diverse informazioni, tra caratteristiche hardware e possibile prezzo, sono trapelate improvvisamente online attraverso un ricco leak.

A quanto pare, Oculus Quest 2 si pone come una via di mezzo tra una nuova generazione e una profonda rielaborazione del primo modello, visto che l'hardware sembra sia stato fortemente evoluto pur rimanendo in linea con il progetto iniziale.

Esteticamente, il visore a realtà virtuale indipendente sembra piuttosto simile alla prima versione tranne che per la colorazione bianca, ma sembra più leggero ed ergonomico, dotato di porta USB-C per ricaricare la batteria e consentire la connessione con PC e dispositivi esterni, mentre i controller sembrano molto simili alla versione iniziale ma con colore bianco.

Per quanto riguarda l'hardware, Oculus Quest 2 sembra sia basato su un potente processore Snapdragon XR2, potenziato da 6 GB di RAM che dovrebbe consentire un notevole incremento in termini di performance. Questo sosterrebbe anche un netto aumento di risoluzione sui giochi, che sembra necessario viste anche le nuove caratteristiche dell'ottica.

Per quanto riguarda la grafica, i due schermi oculari sembra abbiano risoluzione totale da "quasi 4K", con alcune voci che parlano di una risoluzione superiore al 1440p per ogni occhio, ovvero 2K per ognuno dei due schermi, cosa che dovrebbe risultare in un visibile aumento della qualità grafica in realtà virtuale. A questo proposito, bisogna considerare che si tratta quasi di un raddoppio della risoluzione degli schermi presenti nel primo Oculus Quest, che arrivavano a 1440x1600 in totale.

Per il resto è assicurata la retrocompatibilità con tutti i giochi utilizzabili già su Oculus Quest 1, ovviamente, mentre lo spazio di archivio sarà aumentato, visto che è prevista la possibilità di arrivare a 256 GB.

Si tratta insomma di un dispositivo molto interessante, che diventa ancora più impressionante se si pensa al possibile prezzo che sta emergendo dai leak e dalle voci di corridoio precedenti: secondo quanto riportato, il prezzo di Oculus Quest 2 dovrebbe essere inferiore ai 400 dollari, con alcune testimonianze che parlano addirittura di 299 dollari al lancio.

In ogni caso, attendiamo conferme su tutte le informazioni riportate, con la presentazione ufficiale di Oculus Quest 2 prevista per mercoledì 16 settembre alle 19:00 con il Facebook Connect, che seguiremo in diretta live sul canale Twitch di Multiplayer.it. Nel frattempo, Oculus Quest si è evoluto ulteriormente nei mesi scorsi con il tracking delle mani, inoltre ricordiamo che il dispositivo funziona in maniera autonoma con il suo hardware indipendente ma utilizzando Oculus Link può collegarsi anche al PC.

Qui sotto è visibile anche un video ricavato da quello ufficiale emerso con il primo leak, ma non sappiamo per quanto tempo risulterà disponibile prima di essere rimosso.