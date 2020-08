Oculus VR è ora in Facebook Reality Labs, nuovo Facebook Connect annunciato per settembre

Oculus VR è diventato Facebook Reality Labs, all'interno di un'operazione di riorganizzazione e rebranding che il colossale social network ha avviato già da tempo, con l'annuncio ufficiale che arriverà nel corso del nuovo Facebook Connect, ovvero il nuovo nome dell'Oculus Connect, fissato per il 16 settembre 2020.

L'idea è dunque di creare una sorta di struttura allargata a comprendere tutte le sperimentazioni e lo sviluppo su realtà virtuale e realtà aumentata, ponendo tutte le sezioni VR e AR all'interno dei Facebook Reality Labs, al cui centro si trova ovviamente tutto l'apparato storico di Oculus.

L'annuncio su questa riorganizzazione e probabilmente anche su qualche altra novità in arrivo verrà fatto con il nuovo Facebook Connect, ovvero la versione rinnovata di Oculus Connect, che si terrà in forma online e in streaming il 16 settembre.

Peraltro, nel corso dell'evento è possibile che emergano anche informazioni su nuovi visori, considerando che da tempo emergono voci di corridoio su una versione più piccola e migliorata di Oculus Quest in sviluppo, fra altre cose.

L'annuncio di questi cambiamenti è arrivato in un post da parte dello stesso Mark Zuckerberg, ovviamente su Facebook, che riportiamo qui sotto:

Se mi seguite da un po', sapete che credo che la realtà aumentata e virtuale sarà la prossima grande piattaforma informatica e che ci permetteranno di sentirci sempre più vicini e più presenti tra di noi, anche quando non possiamo fisicamente stare insieme. Queste tecnologie offrono una sensazione di presenza - come se fossimo proprio lì l'uno accanto all'altra - che nessuna altra piattaforma mobile o informatica può fornire.

Oggi unifichiamo tutti i nostri team che lavorano su questi ambiti - i nostri prodotti Oculus, gli sforzi di realtà aumentata, i dispositivi di casa e le iniziative di ricerca a lungo termine, compresi i settori come le interfacce neurali - in un gruppo chiamato Facebook Reality Labs. Questo riflette meglio ciò che speriamo di costruire: dare alle persone il potere di sentirsi connesse in qualsiasi momento, ovunque.

Non vedo l'ora di condividere un aggiornamento su tutto questo lavoro il 16 settembre al nostro evento Facebook Connect. Abbiamo dei nuovi prodotti entusiasmanti in arrivo, e non vedo l'ora di mostrarvi cosa stiamo costruendo.

È chiaro che con "nuovi prodotti entusiasmanti si parli di nuovi visori, o comunque versioni aggiornate di Oculus. Nel frattempo, è emerso che Facebook è leader del mercato per quanto riguarda i visori VR.