Halo Infinite: la versione Xbox One potrebbe essere cancellata, secondo nuove voci

Halo Infinite potrebbe essere posticipato al 2022 con la possibile cancellazione della versione Xbox One secondo nuove e dubbie voci di corridoio emerse nelle ore scorse sul gioco di 343 Industries, attraverso un sedicente insider.

Anche in questo caso le voci partono dal forum ResetEra, dove l'utente "Sponger" ha lanciato un paio di considerazioni destinate a far discutere, pur non riferendo nulla per certo. Secondo il presunto insider, il problema principale alla base degli inconvenienti emersi nello sviluppo di Halo Infinite sarebbe la necessità di assicurare che il gioco funzioni bene anche su Xbox One.

Per questo motivo non solo il team avrebbe bisogno di più tempo per lo sviluppo, come è emerso chiaramente dal recente e clamoroso posticipo del gioco che è stato spostato al 2021 e non arriverà dunque al lancio di Xbox Series X, ma potrebbe portare a una scelta drastica di eliminazione della versione current gen.

"La versione attuale di Halo Infinite su Xbox One S non arriva a 1080p (anche sotto i 900p) e sta avendo dei grossi problemi nel caricamento degli asset in tempo reale", ha affermato Sponger sul forum in questione. "L'idea è di effettuare un cambio al livello di engine su come gli asset vengono caricati, introdurre il ray tracing di default, migliorare le geometrie e il post processing e aggiungere una maggiore interattività legata alla CPU".

Tutto questo metterebbe in forte rischio l'effettivo rilascio di Halo Infinite su Xbox One, perché la versione per generazione attuale rappresenterebbe un fardello pesante da considerare nell'evoluzione del gioco. "È un po' un caos al momento sul fronte delle decisioni da prendere, ma sono convinti di dover fare il miglior capitolo di Halo in assoluto", ha affermato il presunto insider, il quale ha anche aggiunto che "sul tavolo" c'è anche la possibilità che Halo Infinite venga spostato al 2022.

Sponger ha dalla sua il supporto di un moderatore di ResetEra che lo considera persona potenzialmente in grado di conoscere alcune fonti dirette, anche se questo vuol dire ben poco. D'altra parte, c'è da dire che tali voci sono state negate da Klobrille, altro insider storico e da sempre legato all'ambito Xbox, e anche lo stesso Jason Schreier è intervenuto nella discussione dimostrandosi molto scettico, riferendo che addossare tutti i problemi alla versione Xbox One e pensare che la cancellazione di questa possa risolverli potrebbe sembrare troppo semplicistico.

Altre voci recenti, che dimostrano come su Halo Infinite si stanno concentrando e probabilmente si concentreranno anche in futuro le teorie più varie, riferiscono che il rinvio sarebbe dovuto al pesante outsourcing e alla serie televisiva.