Black Myth: Wu Kong è giocabile, il gameplay mostrato in video è reale

Black Myth: Wu Kong, il sorprendente action adventure mostrato qualche giorno fa dal team cinese Game Science, sembra sia effettivamente giocabile e che quel video gameplay fosse ripreso realmente da una sessione di gioco.

L'incredibile trailer del gameplay di Black Myth: Wu Kong andato in scena giovedì scorso, che ha colto tutti di sorpresa considerando la qualità mostrata e il fatto che sia comparso così all'improvviso, non era dunque un trailer in-engine o una montatura di qualche tipo, ma si trattava proprio di una sezione del gioco reale.

Il noto analista di mercato e insider, Daniel "ZhugeEX" Ahmad, ha recentemente tradotto un'interessante intervista da alcune pubblicazioni cinesi con varie informazioni, ma quello che risulta particolarmente interessante, come potete vedere nel video riportato qui sotto, è il fatto che la demo di Black Myth: Wu Kong sia effettivamente giocabile in tempo reale.

Intorno al minuto 6:00 potete vedere gli sviluppatori che giocano al nuovo titolo in questione, con un controller in mano (un controller che sembra quello di Xbox, peraltro, ma potrebbe essere utilizzato su un PC). Ovviamente, questo non esclude che il video potesse comunque essere rielaborato o che semplicemente il tutto sia una sorta di "finta", ma al momento non abbiamo motivo per dubitare.

Il fatto che Black Myth: Wu Kong sia giocabile ci dice almeno un paio di cose: la prima è che una build dovrebbe essere già pronta per essere provata e, in base a quanto mostrato, sembra anche già piuttosto rifinita, cosa che potrebbe significare che l'uscita del gioco potrebbe non essere lontana, l'altra è ovviamente la conferma che il titolo sembra essere decisamente promettente.

Black Myth: Wu Kong è un action adventure che reinterpreta la vecchia leggenda tradizionale cinese del Viaggio verso l'Occidente e potete trarre ulteriori informazioni al riguardo leggendo l'anteprima da parte di Alessandra Borgonovo.