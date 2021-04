Oculus Quest: arrivano gli abbonamenti per tante app come FitXR, Rec Room, Tribe XR e VZfit

Facebook ci informa che per garantire l'arrivo di contenuti premium ha attivato una modalità ad abbonamenti per tante app per Oculus Quest come FitXR, Rec Room, Tribe XR e VZfit. Si tratta dell'ennesimo passaggio che il colosso della tecnologia sta ideando per poter creare un ecosistema di di giochi, app ed esperienze incentrate sulla VR.

Per far ciò molti sviluppatori hanno pensato ad un sistema di contenuti in costante evoluzione. Per questo motivo Oculus ha deciso di abilitare il supporto per gli abbonamenti sulla piattaforma Oculus Quest.

Con gli abbonamenti alle app, gli sviluppatori saranno in grado di fornire senza soluzione di continuità nuovi ed contenuti, strumenti e funzionalità agli abbonati. Gli abbonamenti alle app daranno accesso a contenuti esclusivi di alcuni dei migliori titoli della piattaforma Quest, come i contenuti premium di FitXR, Rec Room, Tribe XR, TRIPP, vSpatial e VZfit.

FitXR sarà uno dei primi giochi a beneficiare degli abbonamenti.

Le offerte relative agli abbonamenti alle app differiscono a seconda del titolo. Per alcuni, è necessario un abbonamento per accedere al servizio. Per altri, l'abbonamento è opzionale per sbloccare ancora più contenuti e funzionalità. Chi è già in possesso di titoli che ora incorporano abbonamenti, manterrà l'accesso a tutti i contenuti già acquistati. È possibile sbloccare nuovi contenuti premium abbonandosi.

I titoli in abbonamento offrono prove gratuite in modo da permettere di provare l'esperienza. A questo indirizzo è possibile trovare tutte le novità.