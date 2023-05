Offerte Amazon: auricolari Samsung Galaxy Buds Live in fortissimo sconto in più colori

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di auricolari Samsung Galaxy Buds Live, in più colori. Lo sconto segnalato è del 70%, ovvero di 119.10€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 169€. Il prezzo attuale non è tecnicamente il più basso di sempre, ma si parla di una differenza di 90 centesimi sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live dispongono della tecnologia AKG vincitrice del Grammy Award e la cancellazione attiva del rumore. Promettono una durata della batteria fino a 21 ore, con ricarica wireless rapida. I Galaxy Buds Live sono dotati di tre microfoni per effettuare chiamate. L'auricolare misura (AxLxP): 27.3 x 16.5 x 14.9 mm. La custodia invece misura (AxLxP): 50.2 x 50.0 x 27.8 mm.