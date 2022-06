Offerte Amazon: computer fisso all in-one Acer Aspire C24 con Windows 11 Home in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un computer fisso all in-one marcato Acer Aspire C24-1650. Lo sconto segnalato è di 150€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo computer all in-one è 899€. Lo sconto attuale è il migliore proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo computer all in-one monta un processore Intel Core i5-1135G7, una RAM da 8 GB DDR4, un SSD da 512 GB in un display da 23.8 pollici IPS Full HD LED LCD. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Dispone di ingressi HDMI, USB (3.2 gen1, 3.2 gen2, 2.0).

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Computer fisso all in-one Acer Aspire C24-1650

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.