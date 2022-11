Offerte Amazon: Fire HD 10, HD 8 e 7 in sconto per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto i tablet di Amazon: Fire HD 10, Fire HD 8 e Fire 7, tre dispositivi che sono venduti ad un prezzo inferiore del consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite i box qui sotto. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023. Partiamo dal Fire HD 10: il prezzo consigliato per questo tablet è di 149,99€. Il prezzo attuale è un'ottima occasione per accaparrarselo. La versione base, con 32 GB di memoria e le pubblicità, è quello che costa meno; ricordiamo però che esistono anche le versioni senza pubblicità, e inoltre è possibile scegliere anche il taglio da 64 GB. Questo tablet ha uno schermo da 10,1 pollici, un processore octa-core e 3 GB di RAM.

Proseguiamo con il Fire HD 8: il prezzo consigliato per questo tablet è di 114,99€. Il prezzo al quale potrete acquistarlo è un affare. La versione che vi mostiamo è quella con 32 GB di memoria e le pubblicità, ma potrete acquistare anche quello da 64GB, con 30€ in più sopra. Questo tablet ha uno schermo da 8 pollici, fino a 13 ore di autonomia e un processore hexa-core.

Finiamo con il Fire 7: il prezzo consigliato per questo tablet è di 79,99€. Il prezzo attuale è un ottimo sconto. La versione che vi mostiamo adesso è quella con 32 GB di memoria e le pubblicità; ricordiamo però che esistono anche le versioni senza pubblicità. Questo tablet ha uno schermo da 7 pollici, 10 ore di autonomia e 2 GB di RAM.

