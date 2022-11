Offerte Amazon: Kindle Paperwhite e Oasis per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto il vostro nuovo Kindle: l'offerta che vi consigliamo è sul Kindle Paperwhite e Kindle Oasis, dispositivi per la lettura di ebook ricchi di funzionalità e di specifiche davvero eccezionali. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023. Il prezzo consigliato per il Kindle Paperwhite è 139,99€. Il prezzo attuale è eccezionale per questo dispositivo, considerando le funzioni che ha. Schermo da 6,8 pollici e bordi più sottili del precedente modello, questo device ha un'autonomia di 10 settimane ed è il 20% più veloce nel girare pagine. Presente poi uno schermo antiriflesso e una risoluzione di 300 ppi.

Se volete invece acquistare la versione migliorata e con funzioni aggiuntive del Kindle Paperwhite, allora vi suggeriamo di osservare il Kindle Paperwhite Signature Edition, che vanta 32GB di memoria interna, la ricarica wireless e la luce frontale con regolazione automatica.

Il prezzo consigliato per il Kindle Oasis invece è 249,99€. Le versioni che vi mostriamo oggi sono quella da 8GB e quella di 32GB di colore nero, e la versione di colore Oro da 32GB. Schermo da 7 pollici e design a filo, questo Kindle è resistente all'acqua (IPX8), ha una forma ergonomica e un peso di 188 grammi. Non manca infine la possibilità di cambiare la colorazione delle pagine da bianco ad ambra, così da replicare l'effetto dei libri antichi.

Kindle Oasis

