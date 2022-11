Offerte Amazon: monitor LG 27GP950 da 27 pollici 4K 144 Hz con HDMI 2.1 per il Black Friday 2022

È finalmente arrivato il Black Friday 2022: gli sconti stanno arrivando da più direzioni e possiamo vedere i più interessanti proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare in sconto un monitor LG 27GP950 UltraGear da 27 pollici in 4K a 144 Hz. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo medio dell'ultimo periodo per questo monitor è stato 683€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Il monitor LG 27GP950 UltraGear da 27 pollici propone uno schermo 3840x2160 con HDR 600, supporta G-Sync e MAD FreeSync. La frequenza di aggiornamento è fino a 144 Hz, con HDMI 2.1 per il VRR. Supporta Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light).

Monitor LG 27GP950 UltraGear

