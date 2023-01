Offerte Amazon: mouse Razer Orochi V2 in sconto al prezzo minimo storico, anche con tappetino

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un mouse Razer Orochi V2 con e senza tappetino Gigantus V2 Large. Lo sconto segnalato è 40.09€ per la coppia, ovvero del 38%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 104.98€ (bundle mouse più tappetino). Il prezzo attuale è il più basso di sempre, sia per il solo mouse che per la coppia di prodotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il mouse Razer Orochi V2 dispone di due modalità di connessione: Razer HyperSpeed Wireless e Bluetooth. Gli switch meccanici sono Razer di seconda generazione, mentre il sensore ottico è un 5G Razer da 18K DPI.

Mouse Razer Orochi V2 con tappetino Gigantus V2 Large

