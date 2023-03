Offerte eBay: Apple iPhone 14 da 128 GB ora in sconto, vediamo il prezzo

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare un Apple iPhone 14 da 128 GB. Lo sconto segnalato è di 245€, ovvero del 24%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è eshopping.srl con il 99.2% di feedback positivo. È anche catalogato come venditore eBay Premium, per affidabilità e velocità di spedizione, che è gratuita e avviene in tre giorni. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Apple iPhone 14 dispone di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e di un sistema di fotocamera che registra in Modalità Cinema a 4K Dolby Vision a 30 FPS, con poi inoltre la modalità Azione. La batteria promette fino a 20 ore di riproduzione video.