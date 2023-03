PS5 rallenta ma è sempre prima nella classifica giapponese di metà marzo 2023

Tramite Famitsu abbiamo modo di vedere la classifica di vendita dei giochi e delle console su suolo giapponese per metà marzo 2023, precisamente tra il 6 e il 12 marzo. PS5 continua a essere prima, anche se ha rallentato. In termini di software, invece, Switch domina come sempre. Iniziamo vedendo la classifica dei giochi più venduti (tra parentesi le vendite totali al 12 marzo):

[NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) - 32,132 (283,744) [NSW] Pokemon Scarlatto / Violetto (The Pokemon Company, 11/18/22) - 20,889 (4,929,287) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 15,861 (3,934,627) [NSW] Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse (Koei Tecmo, 03/09/23) - 10,712 (Nuovo) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 10,430 (5,194,090) [NSW] Ib (PLAYISM, 03/09/23) - 9,080 (Nuovo) [PS4] Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse (Koei Tecmo, 03/09/23) - 9,031 (Nuovo) [PS5] Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games), 02/10/23) - 9,017 (148,552) [PS5] Wo Long: Fallen Dynasty (Koei Tecmo, 03/03/23) - 8,411 (38,543) [NSW] Octopath Traveler II (Square Enix, 02/24/23) - 7,739 (75,819)

Come potete vedere, i giochi PS5 di maggior successo sono Hogwarts Legacy e Wo Long Fallen Dinasty, entrambi non disponibili su Switch (la versione Nintendo di Hogwarts Legacy arriverà in estate, ricordiamo). Per il resto, la console ibrida della casa di Kyoto continua a dominare la Top 10 dei giochi fisici, con varie esclusive.

Vediamo invece i dati dell'hardware:

PS5 - 51,510 (2,689,527)

Nintendo Switch OLED - 37,373 (4,035,179)

PS5 Digital Edition - 13,359 (432,454)

Nintendo Switch - 12,354 (19,221,323)

Nintendo Switch Lite - 10,174 (5,243,115)

Xbox Series X - 2,729 (182,438)

PlayStation 4 - 1,602 (7,859,428)

Xbox Series S - 158 (250,599)

New 2DS LL (incluso 2DS) - 97 (1,190,855)

Come detto, PS5 è sempre prima e - sommando la versione standard e la versione digital - ha piazzato un totale di 64.869 unità in sette giorni: è un leggero calo rispetto ai numeri della settimana precedente, ma nondimeno è un buon risultato. Switch ha ovviamente un ampio vantaggio, ma anche in Giappone le vendite stanno iniziando a rallentare. Xbox Series X si difende bene questa settimana, considerando il tipo di mercato.