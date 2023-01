Offerte eBay: è disponibile un nuovo codice sconto per videogiochi, console, informatica e non solo

È ora disponibile un nuovo coupon di eBay Italia che permette di ottenere uno sconto del 10% su una serie di prodotti. Il codice da inserire è CASA23 e può essere applicato su una serie di prodotti, compresi videogiochi, console, informatica e non solo. Vediamo tutti i dettagli in modo preciso.

Il codice sconto CASA23 è valido dal 23 gennaio al 19 febbraio 2023, precisamente fino alle 23:59. Lo sconto è del 10%, come detto, ma può essere applicato solo una spesa minima di 20€. Il codice può essere usato tre volte per ogni utente e a ogni utilizzo può applicare uno sconto di non oltre 100€. In totale, quindi, ogni account può ottenere un massimo di 300€ di sconto divisi su tre acquisti.

Le categorie incluse in questa promozione di eBay sono le seguenti:

Informatica

Videogiochi e console

TV, audio e video

Arredamento

Elettrodomestici

Caminetti e stufe

Auto: tuning ed elaborazione

Moto: ricambi

Scooter: ricambi e accessori

Oli, fluidi e lubrificanti

Macchine cardio

Allenamento di resistenza e pesi

Attrezzi e accessori

Yoga e pilates

Quadri

Modernariato

Arredamento d'antiquariato

Action figure

Modellismo statico

Modellismo ferroviario

Giochi di carte collezionabili

Costruzioni

Carrozzeria: ricambi e accessori

Motori e ricambi

Illuminazione e lampadine

Interni auto: ricambi e accessori

Cambio e trasmissione

Freni e ricambi

Aspirazione e iniezione

Altro auto: ricambi e accessori

Sistemi di accensione e componenti

Componenti raffreddamento motore

Garage: utensili e prodotti

Se siete in cerca di offerte, potete ad esempio trovare una serie di sconti divisi per categoria ai seguenti indirizzi:

Lo sconto non si applica su qualsiasi venditore, ma solo su una lista specifica decisa da eBay. Si tratta però di una lista molto lunga che include i venditori professionali più noti, come monclick-italia, eshopping.srl, neophoniastore e non solo. Se volete vedere una lista completa potete visualizzarla a questo indirizzo.

Diteci, vi è qualcosa che desiderate acquistare con lo sconto di eBay Italia, oppure esplorerete le offerte in cerca dell'occasione migliore?

