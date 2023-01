Marvel's Spider-Man 2: Insomniac fiduciosa del lancio nel 2023, svela l'attore di Peter Parker

In un'intervista con Comic Book Movie, l'attore Yuri Lowenthal ha dichiarato che gli sviluppatori di Insomniac Games sono fiduciosi del riuscire a pubblicare Marvel's Spider-Man 2 nel 2023, rispettando quindi la finestra di lancio annunciata in precedenza da Sony.

Intervistato da Comic Book Movie, l'attore che da voce a Peter Parker/Spider-Man ha affermato anche che il gioco è "sorprendente" ed "enorme", quest'ultimo tra l'altro è il motivo per cui la sua parte di lavoro come doppiatore non è ancora terminata.

"Ho ancora un po' di lavoro da fare. È un gioco enorme e quindi sto ancora facendo un po' di lavoro. So che sono fiduciosi sulla loro data di uscita e Insomniac è sempre stata brava in questo", ha detto Lowenthal. "Ovviamente, non posso parlare davvero molto del gioco, ma vi dirò che è sorprendente."

"Sono così entusiasta all'idea che ci giocherete. Sapevano di avere delle grandi responsabilità con gli ultimi due giochi e ce l'hanno fatta. Non vedo l'ora che la gente lo giochi".

Marvel's Spider-Man 2

Le parole di Lowenthal dovrebbero rassicurare i fan che temono per un rinvio al 2024 di Marvel's Spider-Man 2 basandosi sul fatto che ormai è dal trailer di annuncio del 2021 che non vediamo nuovo materiale ufficiale. Chiaramente al tempo stesso questo non assicura al 100% il lancio del gioco nel 2023. La storia ci insegna che gli imprevisti purtroppo possono capitare, anche quando hai una data di uscita scritta con l'inchiostro.